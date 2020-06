Coronavirus, fase 3: riprendono le visite per ospiti delle Rsa. VIDEO

Da lunedì 15 giugno alcune Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno riaperto alle visite di persona, dopo averle vietate durante il periodo più acuto dell’emergenza coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Sky Tg24 racconta come è stata la riapertura al mondo esterno della Rsa Chiarugi di Empoli. In totale ci sono 120 ospiti nella casa di riposo, dove si sono registrate due vittime per Covid.

Il racconto della signora Giulietta

Un periodo difficile per gli operatori, impegnati dentro la struttura, e per le famiglie fuori ad aspettare. Sky Tg24 ha ripreso il momento in cui Giulietta, 93 anni, ha rivisto per la prima volta dall'8 marzo la figlia Luciana, che la saluta con le necessarie precauzioni, visto che la madre ha contratto il Covid, per poi guarire: “Ciao mamma! Non ti posso abbracciare, eh no”. “Sono passati dei mesi un po' brutti - confida poi - perché è stato difficile saperla qui. So che qui stanno benissimo, però ero in pensiero perché ha avuto il virus. Il problema era che le pesasse qualcosa e non poterla più rivedere”.