C'è una svolta nelle indagini su otto omicidi volontari e quattro tentati omicidi di anziani pazienti, tutti ospiti in una residenza sanitaria nell'ascolano. Dall'alba è in corso una importante operazione dei carabinieri di Ascoli Piceno. Gli uomini dell'Arma hanno arrestato un infermiere: l'uomo è stato portato in una struttura carceraria. Nell'operazione sono impegnati anche diversi militari della Compagnia di San Benedetto del Tronto e della stazione di Offida..