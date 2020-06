Meteo, le previsioni di mercoledì 17 giugno. VIDEO

Instabilità, rovesci e temporali resistono ancora al Nord: in Italia, infatti, si avvicina l'ennesima perturbazione atlantica che porta piogge a tratti. Migliorano, invece, le condizioni climatiche al Centro e al Sud con ampie schiarite nei prossimi giorni. Mercoledì 17 giugno, quindi, continuano i rovesci, in particolare al Centro Nord. Le temperature si mantengno stabili in tutta la penisola con punte fino ai 30°C. ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

La perturbazione atlantica che si avvicina ad ovest e si sposta verso est interessa tutte le aree del Nord Italia. Piove in tutte le regioni con frequenti temporali sull'arco alpino. Miglioramenti in serata a partire dall'Ovest con le temperature che restano stabili con massime tra i 24 e i 28°C. Cielo molto nuvoloso e temporali nel corso della giornata a Milano, con allerta meteo per pioggia. Poi schiarite in tarda serata. Maltempo e stessa allerta anche a Torino, dove si registra una temperatura tra i 17 e i 24°C.

Le previsioni al Centro

Piove nel settore settentrionale del Centro, come in Toscana ed Emilia Romagna. Qualche perturbazione anche in Molise e nelle zone interne con temporali in sconfinamento alle coste adriatiche. Anche nelle regioni centrali le massime si mantengono tra i 24 e i 27°C come nei giorni scorsi. Roma si sveglia con cielo coperto e nel corso del giorno le nuvole si alternano a schiarite. La massima raggiunge i 26°C. Cielo coperto con pioggia nelle ore pomeridiane a Firenze.

Le previsioni al Sud

Al Sud l'instabilità porta rovesci intermittenti sull'alta Puglia e qualche nuvola sulla Sardegna, con lievi piogge di debole intensità. Il tempo migliora nelle restanti aree del Meridione con temperature in lieve aumento a causa dei venti meridionali che soffiano dal Nord Africa con valori massimi attorno ai 30°C. A Napoli nubi alternate a schiarite con tendenza a rasserenamenti. Sole splendente, cielo sereno e massima fino a 28°C a Palermo.