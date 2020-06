Maturità 2020, oggi l'estrazione della lettera per l'esame orale

Riunite 13mila commissioni in tutto il Paese per iniziare a organizzare la prova dell'esame di Stato. Saranno ascoltati un massimo di cinque studenti al giorno. Oggi si decide chi comincia

Le scuole riaprono le porte in vista degli esami di maturità che iniziano mercoledì 17 giugno. In tutta Italia le commissioni hanno cominciato a organizzare l'esame di Stato, che consisterà solo in una prova orale. Il primo passo sarà estrarre la lettera con cui cominciare, poi saranno ascoltati un massimo di cinque studenti al giorno. I ragazzi dovranno presentarsi con un’autocertificazione e con la mascherina, che potranno togliere solo una volta seduti davanti alla commissione (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)