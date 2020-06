Al Senato ok a emendamento per riapertura tribunali dall'1 luglio

Ad annunciarlo l'esponente di Fratelli d'Italia Alberto Balboni. L'emendamento approvato in Commissione all'unanimità

Riaprire i tribunali il primo luglio. E' questo il contenuto dell'emendamento al dl Giustizia approvato in Commissione all'unanimità. Ad annunciarlo è Alberto Balboni di Fdi. "Grazie a Fratelli d'Italia - dice Balboni - tutti potranno riavere un processo giusto, con tempi certi, davanti a un giudice, come prescrive l'articolo 111 della Costituzione, e pubblicamente, come impone l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo".