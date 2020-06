Boss della 'ndrangheta percepivano reddito cittadinanza, 37 denunce

Boss ed esponenti di spicco della cosca Piromalli-Molé di Gioia Tauro, tra cui alcuni già condannati, percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. Si tratta di 37 persone in gran parte considerate elementi di spicco della cosca di 'ndrangheta Piromalli-Molé di Gioia Tauro. Tra questi persone già condannate per associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui due sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e figure apicali della 'ndrangheta del "mandamento" tirrenico. Tra i denunciati anche donne che avevano omesso di segnalare agli enti competenti la presenza all'interno del proprio nucleo familiare di congiunti detenuti all'ergastolo in regime di 41 bis, già esponenti di spicco del clan di 'ndrangheta, con a carico misure cautelari personali o condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso. Tutti sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro nell'ambito di un'operazione denominata "Jobless Money”.