Università, 800 docenti e ricercatori chiedono di riaprire in presenza

Una lettera aperta al ministro dell'Università Gaetano Manfredi per chiedere la riapertura in presenza. È questo il modo scelto da oltre 800 tra docenti e ricercatori delle università italiane che hanno firmato la missiva destinata al ministro, in un momento in cui la fase più critica dell'emergenza coronavirus sembra superata (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). "Il Dpcm del 4 marzo ha disposto la chiusura delle Università su tutto il territorio nazionale. Dapprima prevista fino al 18 marzo, la chiusura si è protratta senza soluzione di continuità fino ad oggi”, si legge nella lettera. “Si riapre la mobilità fra Regioni, Sono state assunte misure per la progressiva riapertura di fabbriche, uffici, esercizi commerciali, enti pubblici, e anche dei luoghi di ritrovo e di socializzazione, ma nessuna misura relativa alla riapertura delle Università. Si sono studiati (fortunatamente) protocolli per far svolgere in sicurezza gli esami di Maturità in presenza, ma non gli esami universitari delle sessioni estive" (L'INTERVISTA A SKY TG24 DEL MINISTRO MANFREDI)