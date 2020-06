Il gruppo ha annunciato una serie di iniziative per supportare la lotta contro il razzismo. Per garantire che gli impegni siano rispettati, le iniziative saranno supervisionate, implementate e misurate da due nuovi gruppi di lavoro: il Diversity Action Group e il Diversity Advisory Group

Il gruppo Sky annuncia una serie di iniziative per supportare la lotta contro l’ingiustizia razziale. Sky investirà 10 milioni di sterline ogni anno per i prossimi tre anni in ognuno dei mercati in cui è presente. Per garantire che gli impegni siano rispettati, le iniziative saranno supervisionate, implementate e misurate da due nuovi gruppi di lavoro: il Diversity Action Group e il Diversity Advisory Group. L’impegno di Sky per supportare la lotta contro il razzismo e aumentare la diversità e l’inclusione si basa su: 1. Aumentare la rappresentanza delle minoranze etniche a tutti i livelli 2. Fare la differenza nelle comunità impattate dal razzismo 3. Utilizzare il potere della voce di Sky e della sua piattaforma per evidenziare le ingiustizie

1. Aumentare la rappresentanza delle minoranze etniche a tutti i livelli approfondimento George Floyd, i ritratti dei manifestanti per Black Lives Matter. FOTO Sky si impegnerà ad implementare un cambiamento reale e duraturo migliorando la rappresentanza delle minoranze etniche a tutti i livelli del business, in particolare nella senior leadership. L’azienda si porrà degli obiettivi concreti e misurerà la progressione dei gruppi sottorappresentati all’interno dell’organizzazione. Sky investirà nella formazione dei propri leader e dirigenti affinché abbiano una conoscenza approfondita delle problematiche relative alla diversità e all'inclusione e per verificare il loro effettivo impegno con i loro colleghi e team. 2. Fare la differenza nelle comunità impattate del razzismo In collaborazione con il Diversity Action Group e il Diversity Advisory Group, Sky sosterrà le organizzazioni benefiche per fare la differenza nelle comunità colpite dal razzismo attraverso un contributo finanziario significativo a favore della lotta per l'uguaglianza razziale e per sostenere le cause che colpiscono le minoranze etniche e coloro che lavorano per migliorare le vite delle persone. L’impegno di Sky proseguirà per diversi anni. 3. Utilizzare il potere della voce di Sky e della sua piattaforma per evidenziare l’ingiustizia razziale Sky utilizzerà la forza e la portata della propria voce per evidenziare i problemi relativi all'ingiustizia razziale con contenuti dedicati. Inoltre, Sky continuerà a lavorare per rendere più ampia la rappresentanza dei neri e delle minoranze etniche davanti e dietro la telecamera.