Coronavirus, come funzionano i rimborsi per treni, aerei e alberghi

Con l’inizio della cosiddetta “fase 3” dell’emergenza coronavirus ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ), è stato dato il via libera agli spostamenti tra Regioni, tra i Paesi Ue e nell'area Schengen. Per i viaggi verso tutti gli altri Paesi, almeno fino al 15 giugno, resta ancora il limite dei motivi di assoluta urgenza, lavoro, salute. È quindi ancora possibile che si sia costretti a rinunciare al proprio viaggio o a un soggiorno prenotato, oppure che si desideri rinunciare per motivi personali. Ecco le informazioni su come procedere alle richieste di rimborso per quanto riguarda treni, aerei e alberghi o B&B.

Per quanto riguarda gli aerei Alitalia, come scrive la compagnia sul suo sito, tutti i passeggeri che acquistano un biglietto Alitalia dall’1 maggio al 30 giugno 2020 per voli fino al 30 giugno 2021, possono richiedere, prima della data di partenza del viaggio o anche successivamente, purché il volo sia stato cancellato prima della partenza, un cambio o un voucher. Si può chiedere anche un rimborso secondo le regole tariffarie del biglietto acquistato, opzione valida solo per i biglietti con data di viaggio successiva al 30 settembre 2020. Il rimborso non è previsto per i passeggeri che hanno acquistato un biglietto entro il 30 aprile 2020, per voli dall’11 marzo al 30 settembre 2020.

Altre compagnie

Easyjet invece prevede, in caso di cancellazione, un voucher corrispondente al valore del biglietto oppure la possibilità di scegliere un altro volo, da effettuare fino a maggio 2021, senza penali o integrazioni tariffarie. Se invece si intende rinunciare al volo anche se non è stato cancellato, è possibile spostarlo o modificarlo dalla sezione apposita, con l’applicazione di commissioni sul cambio. Per quanto riguarda Ryanair, invece, sul sito della compagnia è possibile richiedere un rimborso o un cambio del volo.