Meteo, le previsioni di mercoledì 10 giugno

Le previsioni al Nord

approfondimento

Maltempo, allagamenti ed esondazioni nel Nord Italia. FOTO

Ancora maltempo al Nord. Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni su tutte le regioni. Nel pomeriggio continueranno le precipitazioni anche intense sparse su tutta l’area e soprattutto verso Est. In serata ancora piogge su Alpi e sulle pianure a Nord Est, più stabile altrove. Temperature stazionarie con massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. Venti moderati da Est e mari da poco mossi a mossi. Temporali a Milano e Torino, con temperature di 22 e 17 gradi.

Le previsioni al Centro

Instabilità anche al Centro. Al mattino nubi e locali piogge su gran parte dell’area. Nel pomeriggio attesi acquazzoni soprattutto sui settori interni e sulle coste della Toscana. In serata tempo instabile tra Toscana, Lazio e Umbria con nubi e piogge sparse, asciutto altrove. Temperature in calo con massime comprese tra i 22 e i 25 gradi. Venti moderati da Ovest e mari da poco mossi a mossi. Temporali a Roma e Firenze, con temperature di 22 e 21 gradi.

Le previsioni al Sud

Qualche pioggia al Sud. Nubi in transito in mattinata. Piogge sparse sui settori appenninici nel pomeriggio, stabile altrove. Per la serata non è attesa alcuna pioggia con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature in calo con massime comprese tra i 23 e i 26 gradi. Venti moderati dai quadranti occidentali e mari da mossi a molto mossi. Parzialmente nuvoloso e 23 gradi a Napoli, stessa temperatura e sole a Palermo.