Scuola, Veneto: tornano in aula studenti terze e quarte professionali

Interessati oltre 7mila alunni: prima del 30 giugno potranno beneficiare di una settimana tra i banchi per ripassare e prepararsi al meglio agli esami di qualifica e al diploma. L’assessore regionale alla Formazione: “Scelta non solo possibile, ma pure doverosa”

Ritorno a scuola, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE), per alcuni studenti del Veneto. Le classi terze e quarte delle scuole professionali, infatti, possono rientrare in aula per un'intera settimana per preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma.