Meteo, le previsioni di giovedì 4 giugno

Nella giornata di giovedì 4 giugno una violenta perturbazione raggiungerà il Centro-Nord. Rovesci e temporali anche molto forti, con grandine e possibili trombe d'aria investiranno il Nord, la Toscana e anche il Lazio. Più soleggiato al Sud e sulle regioni adriatiche centrali (LE PREVISIONI).

Il meteo al Nord

Tempo in peggioramento al Nord, con rovesci e temporali che dai settori occidentali si porteranno rapidamente verso quelli orientali. Precipitazioni forti sui settori alpini e prealpini, con possibili grandinate e colpi di vento. Possibile acqua alta a Venezia. Temperature in diminuzione. A Milano attesa la pioggia, mentre a Torino previsti temporali (GRANDINATA ECCEZIONALE IN VAL SERIANA: FOTO).

Il meteo al Centro

Una perturbazione comincerà anche a interessare la Toscana, con rovesci temporaleschi. Il maltempo poi si porterà anche sul Lazio e in maniera più parziale sull'Umbria. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni. Temperature anche in questo caso in diminuzione nelle zone colpite dal maltempo. A Roma cielo nuvoloso, mentre a Firenze sono attesi temporali.

Il meteo al Sud

Giornata all'insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, invece, su tutte le Regioni del Sud, salvo temporanei annuvolamenti. Venti meridionali su tutti i mari. Temperature stazionarie. A Napoli sole e nuvole, mentre a Palermo splenderà il sole.