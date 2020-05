Scuola, task force ministero: fino alle medie didattica in presenza

Amanda Ferrario, dirigente scolastico nel comitato di esperti per la riapertura, spiega: "Stiamo lavorando per riportare gli studenti dell'infanzia e della primaria di primo e secondo grado in aula a settembre. Per le superiori prevediamo invece ancora una didattica mista in presenza e a distanza, almeno nella prima parte dell’anno e laddove ci siano ambienti piccoli o antichi

"Stiamo lavorando per riportare gli studenti dell'infanzia e della primaria di primo e secondo grado in aula a settembre. Per le superiori prevediamo invece ancora una didattica mista in presenza e a distanza". È questo il piano che immagina il ministro dell’Istruzione, spiegato in un’intervista radiofonica da Amanda Ferrario, dirigente scolastico nel comitato di esperti per la riapertura delle scuole voluto dalla ministra Lucia Azzolina (MANIFESTAZIONE CONTRO DIDATTICA A DISTANZA - AZZOLINA: RITORNO A SCUOLA IN BASE A EVOLUZIONE VIRUS).

Fino a medie didattica in presenza approfondimento Scuola, accordo nel governo: sì a concorso per i precari dopo l’estate "La novità rilevante - ha spiegato Ferrario - è che abbiamo ascoltato tutti i mondi: studenti, genitori, rappresentanze dei docenti, dirigenti scolastici, il terzo settore. Ci stiamo facendo portavoce delle istanze che vengono dalla società civile. Lo scopo è quello di riaprire le scuole a settembre perché il rapporto umano è la cosa principale e la scuola senza studenti non esiste”. La dirigente della task force ha spiegato che "soprattutto nelle scuole di primo ciclo non vogliamo sacrificare il tempo scuola, non vogliamo che si torni a settembre con una didattica a distanza o una didattica mista, i bambini della scuola dell'infanzia, elementare e media devono poter essere in un contesto di socialità”. Alle superiori anche didattica a distanza Nella scuola superiore i ragazzi “sono più grandi e quindi la possibilità di intervallare un tempo scuola in presenza e un tempo a scuola a distanza è possibile. Quindi per le superiori la didattica a distanza ci sarà ancora quanto meno nella prima parte dell'anno nella quale le misure di distanziamento in ambienti che sono antichi o piccoli non si prestano a poter ospitare tutti gli studenti con il distanziamento fisico". Ferrario ha aggiunto che "bisogna utilizzare le nuove tecnologie, fare lezioni in presenza per le interrogazioni, le verifiche e i laboratori per altre discipline trasversali bisogna fare riferimento alla didattica integrata lavorare insieme per gruppi non più per singola disciplina”.