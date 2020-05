Coronavirus, Regione Veneto: lo spot-choc contro la movida. VIDEO

Il titolo della campagna è “Happy Hour?” e invita soprattutto i giovani a ricordare l'importanza delle regole di distanziamento per prevenire il contagio. Nel video si alternano alcune immagini di movida in una piazza a un letto di ospedale

Il presidente del Veneto Luca Zaia condivide sui social uno spot della Regione contro i comportamenti che rischiano di diffondere il contagio del coronavirus. Il titolo è “Happy hour?” e il riferimento è naturalmente alla movida e agli affollamenti che si sono visti in questi giorni nell’orario dell’aperitivo, anche in Veneto (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).