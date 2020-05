Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 25 maggio

I decessi totali sono 32.877. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 12 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 541. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.502 persone. Sono 300 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 148 in Lombardia. I tamponi eseguiti sono stati 35.241 in un giorno, quelli complessivi sono 3.482.253

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.502, per un totale di 141.981. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 541, cioè 12 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.185 (-428). Sono invece 46.574 le persone in isolamento domiciliare (-854). I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 35.241. Sono 3.482.253 quelli eseguiti in totale. Sono invece 2.219.308 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

25.215 in Lombardia

7.496 in Piemonte

4.359 in Emilia-Romagna

2.578 in Veneto

1.636 in Toscana

1.556 in Liguria

3.554 nel Lazio

1.662 nelle Marche

1.213 in Campania

517 nella Provincia autonoma di Trento

1.678 in Puglia

1.433 in Sicilia

386 in Friuli Venezia Giulia

1.046 in Abruzzo

184 nella Provincia autonoma di Bolzano

46 in Umbria

231 in Sardegna

33 in Valle d'Aosta

264 in Calabria

36 in Basilicata

177 in Molise



Le vittime

Quanto alle vittime, se ne registrano:

15.874 in Lombardia

3.798 in Piemonte

4.068 in Emilia-Romagna

1.878 in Veneto

1.015 in Toscana

1.425 in Liguria

688 nel Lazio

995 nelle Marche

405 in Campania

458 nella Provincia autonoma di Trento

491 in Puglia

270 in Sicilia

329 in Friuli Venezia Giulia

400 in Abruzzo

291 nella Provincia autonoma di Bolzano

75 in Umbria

129 in Sardegna

143 Valle d'Aosta

96 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise