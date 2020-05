Assistenti civici, in settimana il bando: chi sono e cosa faranno

Serviranno a garantire l’osservanza delle misure sul distanziamento sociale, non potranno fare multe, ma potranno segnalare eventuali inosservanze. Offriranno il loro servizio a titolo gratuito per non più di 16 ore a settimana. Viminale: "Noi non informati su assistenti civici"

Saranno 60mila, ma “forse ne servirà qualcuno di più” secondo il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Serviranno a garantire le misure sul distanziamento, ma si occuperanno anche di altre attività di volontariato per facilitare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). In attesa del bando, che dovrebbe essere pubblicato questa settimana, ecco un primo identikit della figura dell’assistente civico, tracciato attraverso quanto spiegato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e dal presidente dell’Anci Antonio Decaro. Il Viminale intanto ha chiarito che l'istituzione degli assistenti civici non dovrà comportare compiti aggiuntivi per le forze dell'ordine, specificando di non essere stati informati. Intorno alla nuova figura sono nate delle polemiche: l'operazione non convince il M5s. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Castaldi l'ha definita "una fuga in avanti".

A chi è rivolto il bando approfondimento Fase 2, bando per 60mila “assistenti civici”: aiuteranno a vigilare Il bando, hanno spiegato Boccia e Decaro, sarà rivolto "a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali”. "Quello che sarà pubblicato - ha precisato Decaro - è un bando della Protezione civile per selezionare volontari”. La Protezione civile svolgerà dunque ruolo di coordinamento e indicherà alle Regioni le disponibilità di assistenti civici su tutto il territorio nazionale. Saranno poi i sindaci a impiegarli per le diverse attività.

Cosa faranno

Lo stesso Decaro chiarisce che gli assistenti civici sono “quei volontari che ci hanno aiutato a consegnare la spesa o i medicinali a chi non poteva uscire di casa nella fase di emergenza, e che in questa nuova fase stanno facilitando gli accessi contingentati ai parchi e ai mercati, contando il numero di persone che entrano ed escono o alla riapertura delle spiagge potranno spiegare le regole per l’accesso”. Decaro ha aggiunto che gli assistenti civici, "svolgeranno le attività che i volontari hanno svolto in questi mesi tenendo in piedi le nostre comunità. Il bando serve a trovarne di nuovi, visto che - con il progressivo ritorno al lavoro - molti di coloro che si sono prestati nel primo periodo di emergenza, non hanno più la stessa disponibilità di tempo”.



Supporto a titolo gratuito approfondimento Coronavirus Italia, le mascherine sono obbligatorie? Tutte le FAQ Gli assistenti civici presteranno il loro supporto a titolo gratuito sino ad un massimo di tre giorni a settimana, e per non più di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale operano. Saranno coperti dall'Inail in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in caso di eventi che lo richiedano. La casacca con la scritta “assistente civico” Ogni volontario sarà poi ben riconoscibile dai cittadini perché indosserà una casacca o un fratino con dietro la scritta "assistente civico" e davanti il logo della Protezione civile nazionale, dell'Anci e del Comune in cui prestano il servizio.

Non potranno fare multe Gli assistenti civici non potranno fare multe. “Ci ricorderanno, con gentilezza, nei luoghi di assembramento che occorre ancora qualche sacrificio per tutelare i nostri cari e non vanificare gli sforzi fatti fin qui”, ha spiegato il ministro Boccia, aggiungendo che “dovranno prevenire e semmai segnalare alla Protezione civile comunale eventuali inosservanze”.