Al Bano: "L'uomo ha distrutto i dinosauri, fermerà il coronavirus"

L'uscita del cantante, durante il programma Domenica In condotto da Mara Venier, non è passata inosservata e sui social esplode l'ironia: "Felicità, è entrare in contatto con il velociraptor, la felicità"

Secondo Al Bano, “l’uomo ha distrutto i dinosauri”. La gaffe gli è scappata durante la trasmissione Domenica In, mentre cercava di esprimere parole di speranza riguardo alla battaglia dell’umanità contro il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Ma la sua uscita disattenta non è passata inosservata sul web, dove in poche ore è subito diventata virale.