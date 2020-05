Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 24 maggio

I decessi totali sono 32.785, oggi nessuna vittima segnalata in Lombardia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 553. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.639 persone. Sono 531 i nuovi casi in tutto il Paese, di cui 285 in Lombardia. I tamponi eseguiti sono stati 55.824 in un giorno, quelli complessivi sono 3.447.012

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 229.858. Il totale dei positivi registra un incremento di 531 pazienti, di cui 285 in Lombardia. Le persone attualmente positive sono 56.594 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio. Le vittime, in totale, sono 32.785, con un incremento di 50 decessi rispetto a ieri, 23 maggio. La Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, oggi non ha segnalato alcun decesso avvenuto nelle ultime 24 ore. L'assenza di nuovi decessi per Covid-19 in Lombardia, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia a febbraio, potrebbe però essere causata dalla mancata trasmissione dei dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. È già capitato, in occasione di festività o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo.

Guariti, tamponi e ricoverati approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.639, per un totale di 140.479. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 553, cioè 19 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 8.613 (-82). Sono invece 47.428 le persone in isolamento domiciliare (-1057). I tamponi eseguiti in 24 ore sono stati 55.824. Sono 3.447.012 quelli eseguiti in totale. Sono invece 2.198.632 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus Italia, 229.858 positivi. 32.785 i morti. FOTO Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

25.614 in Lombardia, 7.703 in Piemonte, 4.457 in Emilia-Romagna, 2.660 in Veneto, 1.700 in Toscana, 1.624 in Liguria, 3.569 nel Lazio, 1.692 nelle Marche, 1.268 in Campania, 1.793 in Puglia, 535 nella Provincia autonoma di Trento, 1.453 in Sicilia, 412 in Friuli Venezia Giulia, 1.092 in Abruzzo, 195 nella Provincia autonoma di Bolzano, 53 in Umbria, 245 in Sardegna, 32 in Valle d’Aosta, 275 in Calabria, 183 in Molise, 39 in Basilicata.