Coronavirus, Arcuri: “Dati confortanti, la partita non è ancora vinta"

"Le misure sono servite: l’Iss ha dato i dati che sono confortanti ma la partita non è ancora vinta, dobbiamo restare vigili e responsabili". È questo l'avvertimento che il commissario straordinario Arcuri ha lanciato nella consueta conferenza stampa. Arcuri si è quindi rivolto ai giovani: "Ho tre figli e glielo dico tutti i giorni: le misure in campo come il distanziamento sociale sono decisive e i giovani possono esserlo più di altri nel tentativo di sconfiggere il nemico". Mentre sul capitolo mascherine ha spiegato: "Questa settimana abbiamo distributo oltre 43milioni di mascherine e solo giovedì sono state più di 10milioni e 500mila. Il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Stiamo rispettando le iniziative che ci eravamo dati e da ieri i primi tabacchini distribuiscono le mascherine a 50 cent. La partita è definitivamente risolta, ci abbiamo messo due settimane e abbiamo sentito di tutto" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Arcuri ha poi voluto ricordare Giovanni Falcone, nel 28esimo anniversario della strage di Capaci: "Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così, ma per cambiare c’è un pezzo da pagare".