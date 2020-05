Strage di Capaci, oggi le celebrazioni per il 28esimo anniversario

Torna #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa dedicata alla memoria delle stragi di Capaci (LE FOTO) e di Via D'Amelio, organizzata ogni anno dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone. L'emergenza Coronavirus non ferma la volontà delle studentesse e degli studenti, degli insegnanti, di ribadire il proprio "no" alle mafie. "La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell'ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità". L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Poi: "I giovani sono stati tra i primi a comprendere il senso del sacrificio di Falcone e di Borsellino, e ne sono divenuti i depositari, in qualche modo anche gli eredi. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a queste figure esemplari e si appassionano alla loro opera e alla dedizione alla giustizia che hanno manifestato. Cari ragazzi, il significato della vostra partecipazione, in questa giornata, è il passaggio a voi del loro testimone. Siate fieri del loro esempio e ricordatelo sempre". (ANCHE CORLEONE RICORDA LE VITTIME DELL'ATTENTATO)

Le celebrazioni

Oggi in tutta Italia il mondo della scuola parteciperà alle iniziative per la giornata riservata al ricordo dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e di tutti gli agenti delle loro scorte: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina. L'iniziativa anche quest'anno si avvale della partnership della Rai con un palinsesto dedicato, approfondimenti, documentari, film.

"Il coraggio di ogni giorno"

"Il coraggio di ogni giorno" è il tema di questa edizione di #PalermoChiamaItalia che è dedicata ai tanti cittadini che si distinguono nel quotidiano per l'impegno straordinario e l'etica del dovere, anche in questi mesi di emergenza del paese. Sulla facciata del Palazzo dell'Istruzione sono state srotolate le gigantografie di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte. La diretta si sposterà a Palermo, alla Stele di Capaci, dove la professoressa Maria Falcone, sorella di Giovanni, e Tina Montinaro, moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone, depositeranno una corona in memoria degli agenti caduti. "Que giorno di 28 anni fa ha segnato la storia. Ma l'ultima parola su Giovanni Falcone e le vittime di Capaci non è la morte. Bensì, la vita. Che ancora ci insegna a vivere, a scegliere la giustizia oltre la solitudine e la paura, a fare con coraggio la propria parte", il tweet della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.