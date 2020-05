Coronavirus, il Veneto ha raggiunto zero contagi

L’annuncio del virologo Andrea Crisanti: “Lo zero è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso. È il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova”

Il Veneto ha raggiunto oggi lo zero contagi, in netto anticipo rispetto alle previsioni (il bollettino del 21 maggio). Lo annuncia il professor Andrea Crisanti, sottolineando che "questo è il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova". Il merito, per Crisanti, "va a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per aggiungere questo risultato, e alla fine l'intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS)