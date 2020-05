Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 21 maggio

I decessi totali sono 32.486. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 in meno rispetto a ieri e il totale scende a 640. Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.278 persone. I tamponi eseguiti sono complessivamente 3.243.398

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 228.006. Le vittime, in totale, sono 32.486, con un incremento di 156 decessi rispetto a ieri, 20 maggio. Le persone attualmente positive sono 60.960 ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - GRAFICHE ). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio.

Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.278, per un totale di 134.560. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 640, 36 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 9.269 (-355). Sono invece 51.051 le persone in isolamento domiciliare (-1.401). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 3.243.398 in totale (+71.679). Sono invece 2.078.860 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.