Coronavirus, su aerei sedili anti-Covid invertiti e protezioni. VIDEO

Per evitare i rischi di contagio, la proposta dell’azienda Aviointeriors consente di invertire la posizione dei passeggeri delle file centrali. A questo si aggiunge una protezione trasparente, in policarbonato resistente alle fiamme, che isola ciascun passeggero sui lati

Per evitare il più possibile i rischi di contagio da coronavirus all’interno degli aerei, sono diverse le idee in circolazione: tra queste, sono state ideate speciali poltrone anti Covid che consentono di invertire la posizione dei passeggeri delle file centrali per garantire il massimo isolamento. A questo si aggiunge una protezione trasparente, in policarbonato resistente alle fiamme, che isola ciascun passeggero sui lati. Il modello è già stato spedito a un paio di compagnie aeree e a breve sarà pronto per l’impiego (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE).