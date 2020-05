Fase 2, Papa Francesco: "A ripresa messe attenzione alle norme"

Il Pontefice ha parlato della riapertura delle chiese ma ha invitato i fedeli a mantenere "le prescrizioni che ci danno, per custodire la salute di ognuno". Bergoglio ha anche inviato un "pensiero affettuoso ai bambini e alle bambine, coinvolti dal rinvio delle prime comunioni

"In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo", con queste parole Papa Francesco ha parlato al Regina Coeli della riapertura delle chiese, dopo il lockdown per l'emergenza Coronavirus, invitando i fedeli a fare attenzione. "Per favore, andiamo avanti con le norme - ha detto - le prescrizioni che ci danno, per custodire la salute di ognuno" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I DATI DEL CONTAGIO).

Il rinvio delle prime comunioni approfondimento Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta Poi Bergoglio si è rivolto ai bambini che avrebbero dovuto ricevere il sacramento della prima comunione, cerimonia che è stata rinviata in tutte le parrocchie. "Chiaramente, a causa della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso - ha spiegato il Papa - ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l'Eucaristia. Carissimi, vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità per prepararvi meglio: pregando, leggendo il libro di catechismo per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino!".

Il ricordo di Papa Wojtyla approfondimento Coronavirus, accordo governo-Cei: ecco come si celebrerà la messa Ricordando il centenario della nascita di Karol Wojtyla, nato il 18 maggio 1920, Bergoglio ha anche pregato che San Giovanni II dal cielo "continui a intercedere per il Popolo di Dio e la pace nel mondo". Il 18 maggio alle 7 di mattina Papa Francesco celebrerà la Santa Messa in mondovisione proprio all'altare dove riposano le spoglie di Wojtyla.