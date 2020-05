Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 17 maggio

Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 2.366, per un totale di 125.176. Continuano inoltre a diminuire i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 762, 13 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 10.311 (-89). Sono invece 57.278 le persone in isolamento domiciliare (-1.734). Per quanto riguarda i tamponi eseguiti, sono 3.004.960 in totale (+60.101). Sono invece 1.933.272 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione

Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le persone attualmente positive sono:

27.430 in Lombardia

10.239 in Piemonte

5.656 in Emilia-Romagna

4.041 in Veneto

2.802 in Toscana

2.456 in Liguria

3.910 nel Lazio

2.565 nelle Marche

1.696 in Campania

2.017 in Puglia

301 nella Provincia autonoma di Trento

1.555 in Sicilia

654 in Friuli Venezia Giulia

1.422 in Abruzzo

314 nella Provincia autonoma di Bolzano

78 in Umbria

405 in Sardegna

68 in Valle d’Aosta

422 in Calabria

216 in Molise

104 in Basilicata.

Le vittime regione per regione

Quanto alle vittime, se ne registrano:

15.519 in Lombardia

3.612 in Piemonte

3.973 in Emilia-Romagna

1.794 in Veneto

984 in Toscana

1.355 in Liguria

622 nel Lazio

984 nelle Marche

396 in Campania

453 nella Provincia autonoma di Trento

470 in Puglia

267 in Sicilia

319 Friuli Venezia Giulia

385 in Abruzzo

290 nella Provincia autonoma di Bolzano

73 in Umbria

125 in Sardegna

143 in Valle d'Aosta

95 in Calabria

27 in Basilicata

22 in Molise.