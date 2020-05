Le previsioni meteo del weekend dal 16 al 17 maggio

Le previsioni di sabato 16 maggio

Le previsioni al Nord

approfondimento

Nubi e pioggia al Nord. Al mattino cieli nuvolosi sull’arco alpino e sul Piemonte, deboli piogge sul Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio sono attesi locali acquazzoni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria. In serata il tempo andrà peggiorando su tutti i settori con precipitazioni su tutte le regioni, fatta eccezione per il Veneto e l’Emilia Romagna. Temperature in lieve rialzo con massime comprese tra i 23 e i 26 gradi. Venti moderati da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Pioggia a Milano a Torino, con temperature tra 21 e 15 gradi.

Le previsioni al Centro

Precipitazioni anche al Centro. In mattinata nubi compatte su tutte le regioni senza particolari fenomeni associati. Nel pomeriggio deboli piogge in arrivo su Umbria, Marche e Toscana. In serata si intensificheranno le precipitazioni sulla costa tirrenica, cieli nuvolosi altrove ma senza fenomeni. Temperature stabili, con massime comprese tra i 24 e i 30 gradi. Venti moderati da Nord Est e mari mossi o molto mossi. Nuvoloso e 31 gradi a Roma, pioggia e 24 gradi a Firenze.

Le previsioni al Sud

Nuvoloso al Sud. Nubi dal mattino su gran parte delle regioni, con ampie schiarite su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio cieli ancora coperti su tutti i settori con possibili deboli piogge. Stesse condizioni anche in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo, con massime che supereranno i 30 gradi. Venti moderati da Est e mari mossi o molto mossi. Nuvoloso e 32 gradi di massima a Napoli, parzialmente nuvoloso e 32 gradi di massima a Palermo.