Coronavirus, autorizzato studio nazionale sull'efficacia del plasma

Parte in Italia la sperimentazione sul plasma dei pazienti guariti dal Covid19, per verificarne il possibile utilizzo come strategia terapeutica (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA). Il Comitato etico dell’ospedale Spallanzani di Roma ha infatti autorizzato lo studio Tsunami (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2), uno studio nazionale comparativo randomizzato per valutare l'efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19. L’annuncio arriva dall'Agenzia del Farmaco, che specifica che il parere unico rilasciato dal Comitato Etico dello Spallanzani ha validità immediata su tutto il territorio nazionale.