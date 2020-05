Coronavirus Italia, Arcuri: "Mascherine? Sì a critiche dai cittadini"

Il commissario per l’emergenza ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle critiche: "Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende". Sul prezzo delle mascherine conferma: "Rimarrà a 50 centesimi più 11 di Iva finché questa ci sarà"

"Lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute. Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende", ma "solo dai cittadini". Queste le parole del commissario per l'emergenza Domenico Arcuri che è tornato sulle polemiche per l'assenza delle mascherine a prezzo calmierato. "Noi stiamo facendo la nostra parte - ha aggiunto - e lo facciamo mettendoci la faccia. Il prezzo delle mascherine – e gli speculatori se ne facciano una ragione – rimarrà di 61 centesimi ovvero 50 più 11 di iva finché questa ci sarà" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

"Alle regioni distribuite 36.3 milioni di mascherine" approfondimento Coronavirus, le foto simbolo dell’emergenza in Italia Arcuri poi è tornato anche sulla distribuzione delle mascherine: "Non è il commissario a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, né si è mai impegnato a farlo. Né sono io a dover rifornire Confcommercio, Conad Federdistribuzione e Coop". Poi ha aggiunto: "Il commissario si è impegnato ad integrare le forniture, ove sia possibile, che queste categorie si riescono a procurare attraverso le loro reti". E sui numeri ha ribadito: "Ne sono state distribuite 36.3 milioni alle regioni: si tratta di un 40% in più".

"Avviate le operazioni per i test sierologici" approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Nel corso della conferenza stampa, Arcuri ha anche parlato dei test sierologici spiegando il perché dei ritardi: "I test sierologici su 150mila italiani sono in ritardo perché si è dovuta attendere la norma sulla privacy", ha detto il commissario per l'emergenza. "Il 26 aprile il nostro compito era concluso: abbiamo bandito e accelerato la gara e trovato il fornitore, giudicato il più eccellente dagli scienziati che ha messo a disposizione gratuitamente 150mila test. Oggi è il 12 maggio, cosa è successo? Si è dialogato - ha spiegato - con l'Agenzia per la privacy che ha il dovere di tutelare la privacy dei cittadini e si è attesa la norma". Sabato quella norma è stata emanata, ha confermato, "e da ieri (11 maggio, ndr) sono iniziate le operazioni per avviare i test sierologici".