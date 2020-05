Terremoto a Roma: scossa di magnitudo 3.3 avvertita alle 5.03

Il sisma alle 5.03 Epicentro 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, ad una profondità di 10 km. La Protezione civile: "Non ci sono danni"

Forte scossa di terremoto a Roma, all'alba. Secondo l'Ingv, la scossa avvertita nella capitale alle 5:03 è stata di magnitudo 3.3 ed è avvenuta 5 km a sud ovest di Fonte Nuova, comune della città metropolitana di Roma Capitale, ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv-Roma. Secondo la Protezione civile non risultano danni. Anche nelle sale operative dei vigili del fuoco finora non sono giunte richieste di soccorso nè segnalazione di danni. Solo numerose chiamate per informazioni, visto che l'evento è stato fortemente avvertito dalla popolazione.

Sindaco Fontenuova: "Forte boato ma nessun danno"

"Un forte boato e tanta comprensibile paura ma non abbiamo segnalazione di danni" ha detto anche il sindaco di Fontenuova Piero Presutti. "Le case hanno tremato e i cittadini si sono allarmati - ha aggiunto - a Fontenuova ci sono persone che provengono da zone limitrofe ad Amatrice e quindi sono particolarmente sensibili.

Qualcuno e' sceso in strada, ma al momento va tutto bene. Ci siamo attivati subito con la Protezione Civile e sappiamo che è tutto a posto".