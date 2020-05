In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 211.938. Di questi, 99.980 sono i contagiati attuali ( AGGIORNAMENTI LIVE LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE ). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.225, per un totale di 82.879. Il totale delle vittime è di 29.079, 195 in più rispetto a ieri. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il trentesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 16.823 sono poi ricoverati con sintomi - 419 in meno rispetto a ieri - e 81.678 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 37.631 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.191.403. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.479.910 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 22.999 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio ( IL CALENDARIO DELLE RIAPERTURE ISTAT: IN ITALIA A MARZO +49% DEI DECESSI RISPETTO AGLI ANNI SCORSI ).

I dati regione per regione

Dai dati della Protezione civile emerge che le persone attualmente positive sono:

37.307 in Lombardia

15.562 in Piemonte

8.984 in Emilia-Romagna

7.234 in Veneto

5.279 in Toscana

3.508 in Liguria

4.385 nel Lazio

3.206 nelle Marche

2.711 in Campania

1.165 nella Provincia autonoma di Trento

2.945 in Puglia

2.202 in Sicilia

1.050 in Friuli Venezia Giulia

1.837 in Abruzzo

636 nella Provincia autonoma di Bolzano

181 in Umbria

653 in Sardegna

110 in Valle d’Aosta

674 in Calabria

173 in Basilicata

178 in Molise

Quanto alle vittime, se ne registrano:

14.294 in Lombardia

3.186 in Piemonte

3.666 in Emilia Romagna

1.528 in Veneto

881 in Toscana

1.221 in Liguria

524 in Lazio

932 nelle Marche

366 in Campania

430 nella Provincia autonoma di Trento

429 in Puglia

244 in Sicilia

299 in Friuli Venezia Giulia

332 in Abruzzo

284 nella Provincia autonoma di Bolzano

70 in Umbria

119 in Sardegna

139 in Valle d'Aosta

88 in Calabria

25 in Basilicata

22 in Molise