I morti legati al virus sono 474 in più di ieri ma di cui 282 sono decessi di aprile in Lombardia non comunicati finora. Sono 39 le persone in meno in terapia intensiva. Il totale dei guariti è 79.914, 1.665 nelle ultime 24 ore. Eseguiti 55.412 tamponi in più

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 209.328. Di questi, 100.704 sono i contagiati attuali (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE - COSA CAMBIA CON LA FASE 2 - DATE E CALENDARIO). Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 1.665, per un totale di 79.914. Il totale delle vittime è di 28.710, 474 in più. Ma tra queste, si registrano 282 decessi relativi al mese di aprile e avvenuti in Lombardia, e che finora non erano stati comunicati nel totale. Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.539, 39 in meno rispetto a ieri. Il dato è in calo per il ventottesimo giorno consecutivo. Dei pazienti attualmente positivi, 17.357 sono poi ricoverati con sintomi - 212 in meno rispetto a ieri - e 81.808 sono in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 55.412 in più rispetto a ieri, per un totale di 2.108.837. Il numero complessivo di tamponi giornalieri include anche i tamponi fatti "in uscita", ovvero le persone che dopo la malattia o l'isolamento domiciliare vengono sottoposti a uno o più tamponi prima di poter essere definiti "guariti". Sono invece 1.429.864 le persone sottoposte al test, al netto di quanti tamponi abbiano fatto, 31.231 in più rispetto a ieri. Sono questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile sulla diffusione del contagio (LE TAPPE - LE FOTO SIMBOLO).

In Lombardia in calo contagi, ricoveri e decessi

In Lombardia i casi positivi sono 77.002, con un aumento di 533 con 13.058 nuovi tamponi, mentre ieri i nuovi contagiati erano 737. Sono 47 le persone decedute ieri, a cui ne vanno aggiunte altre 282 relative all'aggiornamento complessivo a tutto aprile, emersi dai dati che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati non in terapia intensiva (6.529, -99) e in terapia intensiva (545, -18). Un mese fa, il 2 aprile, i nuovi decessi comunicati dalla Regione Lombardia erano 367, mentre oggi, a 30 giorni di distanza, le vittime giornaliere del covid sono 47. Un numero di decessi sotto le 50 unità non si registrava dal 7 marzo, quando i morti erano stati 19.