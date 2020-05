Meteo, le previsioni di venerdì 1 maggio. VIDEO

Si archivia la fase di maltempo al Nord con gli ultimi forti temporali e da venerdì il tempo sarà in prevalenza soleggiato (e ventoso). Nel fine settimana farà sempre più caldo e da lunedì è attesa una breve ma intensa ondata di caldo africano

A partire da venerdì 1 maggio, l'anticiclone africano contenente aria molto calda, si avvicinerà gradualmente all'Italia favorendo un rialzo delle temperature. Sul nostro Paese rimarrà una debole instabilità soprattutto sui rilievi durante le ore pomeridiane. Anche nel weekend le uniche note instabili riguarderanno le Alpi e gli Appennini meridionali dove si potranno sviluppare dei temporali. Le temperature saliranno fino a toccare valori massimi attorno ai 23-25 gradi su gran parte delle regioni. La prossima settimana l’alta pressione farà un ulteriore passo verso l’Italia e favorirà temperature quasi estive. Si attendono 27 gradi in Toscana e quasi 30 nelle zone interne della Sardegna. Ma il caldo così intenso sarà di breve durata: già da martedì sarà in arrivo aria più fresca dal Nord Europa. Vediamo nel dettaglio le previsioni di lunedì ricordando di seguire sempre le disposizioni nazionali in tema coronavirus. (CORONAVIRUS ITALIA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Le previsioni al Nord

La giornata inizierà con il bel tempo ma dal pomeriggio sono previsti rovesci e temporali sulle Alpi, Prealpi in sconfinamento anche sulle alte pianure del Triveneto. Massime in leggero rialzo con valori compresi tra 18 e 23 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo variabile con maggiore nuvolosità sul versante tirrenico. Possibili piovaschi sui rilievi appenninici. Ventoso lungo le coste. Massime in aumento tra 20 e 25 gradi.

Le previsioni al Sud

Tutto sommato sarà una bella giornata di sole quasi ovunque con maggiore nuvolosità (ma senza piogge significative) sul Tirreno. Temperature stazionarie e miti comprese tra 20 e 25 gradi.