Coronavirus, stop a conferenze stampa Protezione Civile

Lo ha annunciato il capo del Dipartimento Angelo Borrelli, precisando: non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani

La fase 2 dell'emergenza cornavirus si apre con un addio. Quella di oggi è stata l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. (IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 30 APRILE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA)

Borrelli: "Ci avviamo a nuova fase"

"Come vedete dai dati - ha detto - ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa". "Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto Borrelli - come abbiamo sempre fatto".