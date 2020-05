La governatrice della Calabria Jole Santelli ha formato un’ordinanza per la fase 2 di ripartenza che permette l’apertura di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie che dispongono di tavoli all’aperto

A sorpresa, la governatrice della Calabria Jole Santelli, anticipa l’apertura di alcune attività commerciali sul territorio regionale. Da giovedì 30 aprile in Calabria sarà "consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio e tavoli all'aperto".

Misure uniche nel panorama nazionale

L'ordinanza - spiega la Santelli in una nota - prevede "misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale e che parlano il linguaggio della fiducia". Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che la Regione ponga in loro fiducia".