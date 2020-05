1/16

Il Covid-19 ha reso impossibile anche lo svolgimento della 22esima edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli. Prevista il 9 e 10 maggio in oltre 45 luoghi situati in 19 regioni italiane, l’edizione 2020 non verrà recuperata. Come spiega l'ente organizzatore, l’Istituto Italiano Castelli, i manieri saranno visitabili solo attraverso le immagini diffuse online. Tra queste, c'è la vista mozzafiato del Castello Baronale di Rotello (Borgo di Vastogirardi, Molise. Foto di Franco Valente)

