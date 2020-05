3/12 ©Getty Images

Dal 4 maggio ci si potrà tornare a muovere nella propria regione di residenza, con una novità: si potranno visitare i propri congiunti. Saranno consentiti "solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute". Per spostarsi in un’altra Regione bisognerà invece avere "comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute"

