Ny cancella primarie dem, ira campagna Sanders

Lo Stato di New York ha cancellato le primarie presidenziali a causa del coronavirus. Con Joe Biden già come presunto candidato del partito democratico, hanno spiegato i commissari del board elettorale, sarebbe "inutile e stupido" tenere una elezione effettivamente non concorrenziale in uno stato che è l'epicentro americano della pandemia. "Un oltraggio, un colpo alla democrazia americana", ha commentato la campagna di Bernie Sanders che, anche se ha sospeso la campagna, sperava che gli elettori potessero comunque esprimere la preferenza per Bernie sulla scheda. Le primarie dello stato di New York erano già state rinviate da fine aprile al 23 giugno per la pandemia.