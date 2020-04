Un bambino di 3 anni, scomparso nella serata di ieri, 22 aprile, a Vajont, è stato trovato illeso e in buone condizioni dopo tre ore di ricerca. Il piccolo, affetto da disturbo dello spettro autistico, è uscito da casa senza farsi notare intorno alle 19.30. A recuperarlo, a 2 km dall'abitazione dove vive, sono stati due cittadini che si erano mobilitati nella ricerca del bimbo. Al momento del ritrovamento, il bambino era in una zona del comune di Maniago, un'area completamente periferica e abbandonata.

L’allarme dato dalla madre

A pochi minuti dall’allarme lanciato dalla madre, da Maniago sono subito accorsi carabinieri, Protezione civile, soccorso alpino e Vigili del fuoco. Molti anche i volontari di tutto il paese che conta meno di duemila persone. Appresa la notizia dai social, i cittadini si sono ritrovati al campo di calcio che è stato individuato come punto base per le ricerche. A piedi, in bici e con altri mezzi, con torce o soltanto con le luci dei cellulari, a due a due per evitare assembramenti e con mascherina vista l'emergenza coronavirus, tutti si sono impegnati nel ritrovamento del bambino. La sindaca, Lavinia Corona, psicoterapeuta, accorsa subito a casa dei genitori e apprese le abitudini del piccolo, aveva dato a tutti indicazioni perché evitassero di spaventarlo.

Il bambino era già fuggito in passato

Da quanto si apprende, non è la prima volta che il piccolo si smarrisce: in passato era già fuggito una volta ma era stato trovato poco dopo. Per questa ragione, la mamma aveva rafforzato la serratura del cancello del giardino, ma il bambino è comunque riuscito a scappare da un ingresso secondario.