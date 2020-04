Crollo ponte ad Albiano Magra, Polstrada: “Poco traffico per il coronavirus”

"In tempi normali è un ponte molto trafficato, ma con il blocco per il Coronavirus stamani quando si è verificato il cedimento c'erano solo i due furgoni coinvolti" (FOTO - VIDEO).

Strage sfiorata

La polizia stradale, intervenuta stamattina ad Albiano in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra, non lascia adito a fraintendimenti: avrebbe potuto essere una strage. L’incidente è accaduto poco prima delle 10.30 del mattino. Oggi il traffico era ridotto al minimo in seguito alle misure di contenimento sugli spostamenti. Ma in condizioni normali quello è un ponte estremamente trafficato in quanto collega la Statale della Cisa con la provinciale di Albiano (LE RIPRESE DALL'ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO).

Due veicoli coinvolti

La polstrada conferma che i soli veicoli coinvolti sono un furgono della ditta di trasporti Bartolini e un mezzo della Tim. Il conducente del primo mezzo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa. Quello del secondo è rimasto fortunatamente illeso. "Sulle cause - aggiunge la polizia stradale - dovranno essere gli esperti a pronunciarsi. Al momento non si può dire nulla".