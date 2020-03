Matteo Salvini recita l'Eterno riposo, a "Live Non è la D'Urso" su Canale 5, insieme alla conduttrice Barbara D'Urso, in memoria delle vittime del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Una preghiera in diretta televisiva che ha provocato la reazione polemica di diversi utenti sui social. Il leader della Lega ha risposto alle critiche con un post su Facebook: "Orgoglioso di quanto detto ieri sera su Canale 5, alla faccia di chi ci vuole male e sa solo insultare", ha scritto l'ex ministro dell'Interno, condividendo anche il video della preghiera in tv (LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA).

Salvini ha pregato in diretta tv

Salvini, in collegamento video da casa, ha chiesto "dieci secondi per pensare ai diecimila italiani che sono morti senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle moglie e dai mariti. Mi taccio e dedico un Eterno riposo - ha aggiunto Salvini - a questi italiani e italiane che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo". Anche la conduttrice si è unita alla preghiera del capo politico del Carroccio.