Coronavirus, Angelo Borrelli negativo al test

Solo una “normale” influenza. Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli non ha contratto il coronavirus: è infatti risultato negativo al tampone rino-faringeo per la ricerca del Sars-Cov-2 (LA SITUAZIONE IN ITALIA: MAPPA - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA). L'indagine si era resa necessaria a seguito dei sintomi febbrili avvertiti nella giornata di ieri dal Capo della Protezione Civile, che attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale e continuerà a lavorare dalla sua abitazione in costante contatto con il Comitato Operativo e l'Unità di Crisi. Il Dipartimento della Protezione Civile fa sapere che continuerà, come sempre, a garantire la massima operatività e a lavorare senza sosta sull'emergenza in atto. . Tra i primi commenti a caldo, quello del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Una buona notizia, perchè Angelo sta facendo un grande lavoro, è una persona seria, affidabile, prima torna al suo posto e meglio è per tutti".