Ci attendono altre 24 ore di forte maltempo che sarà più incisivo al Centro Sud. La neve continuerà a cadere a quote collinari, localmente anche in pianura. Piogge diffuse e forti interesseranno la Sicilia e la Calabria con possibili e mareggiate lungo le coste ioniche. I venti saranno particolarmente intesi con raffiche di 80-90 km orari. Tanta pioggia anche sulla Campania. Il maltempo continuerà ad interessare anche le regioni adriatiche e la Romagna. La neve cadrà copiosa, molto abbondante sui rilievi. Le temperature saranno ancora molto fredde per il periodo.

Marche sotto la neve in tutto l'entroterra

Marche sotto la neve in tutto l'entroterra, dal Montefeltro in giù passando per il Fabrianese, nel Fermano e le zone terremotate del Maceratese e del Piceno. La neve nella notte è caduta da Camerino a Castelsantangelo sul Nera, imbiancando anche Visso e Ussita (Macerata). Pochi centimetri che hanno reso il paesaggio. Una vera e propria coltre nevosa ha coperto Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e i suoi borghi. Le temperature rilevate alle 5 di stamani hanno registrato -10 gradi sul Monte Bove e -6 a Camerino.

Abruzzo, -20.8 su Altopiano delle Cinquemiglia

Risveglio pungente in Abruzzo le temperature minime registrate questa mattina: : Piano Aremogna (nel territorio comunale di Roccaraso) il termometro ha segnato - 17.6 gradi , Altopiano delle Cinquemiglia - 20.8; Piani di Pezza, a 1450 metri di quota nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo (L'Aquila) - 13.8; Rocca di Mezzo paese - 13.5 , Campo Imperatore - 12.3.

Le previsioni al Nord

Tempo variabile con maggiore nuvolosità su Piemonte ed Emilia Romagna dove saranno possibili brevi nevicate a bassa quota (quote superiori verso sera con l’arrivo di aria più mite). Massime comprese tra 6 e 12 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo perturbato con piogge intermittenti su tutte le regioni. La neve in Appennino cadrà dai 400 metro in forte rialzo dal pomeriggio/sera. Massime comprese tra 6 e 12 gradi.

Le previsioni al Sud

Maltempo diffuso e insistente con piogge e temporali. Neve in Appennino dagli 800 metri in rialzo pomeridiano. Temperature stazionarie e ancora fredde: massime comprese tra 8 e 12 gradi. Ventoso.