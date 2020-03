"Vi parlano i medici e tutti gli operatori del reparto. Sappiamo che è un momento difficile per tutti, ma volevamo dirvi che in tutta Italia stanno pensando a voi, sperando che questa dura battaglia si possa vincere tutti insieme". È l'inizio del messaggio scandito attraverso un megafono da una pneumologa dell'ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, impegnata nell'emergenza coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE - SINDACATI "TROPPE ATTIVITA' APERTE", INIZIANO I PRIMI SCIOPERI).

L'inno di Mameli per i pazienti

La dottoressa continua poi a parlare dicendo: "Per questo vorremmo condividere con voi l'inno d'Italia, per farvi sentire vicini alle vostre famiglie lontane, come sono anche le nostre". Al megafono viene appoggiato un cellulare da cui parte l’inno di Mameli, come è stato fatto nei giorni scorsi dai balconi di tutta Italia.