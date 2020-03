Quasi 3mila malati in più, ma anche un incremento di oltre mille persone del numero dei guariti. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sull'emergenza Coronavirus reso noto dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).

Oltre mille guariti

"I guariti sono oggi 1084 in più, un numero veramente importante, che li porta in totale a 4025, più 37% rispetto a ieri", ha detto Borrelli. Il dato giornaliero dei guariti di martedì 17 marzo era stato di 192.

Oltre 28mila attualmente positivi

Salgono a 28.710 le persone attualmente affette da coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a martedì di 2.648. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 35.713. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Ma mancano i dati della Campania. Sono 2.978 le vittime, con un incremento rispetto a martedì di 475. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento era stato di 345.

Sono 2.257 i pazienti in terapia intensiva

Sono 2.257 i malati ricoverati in terapia intensiva, 197 in più rispetto a ieri. Di questi 924 sono in Lombardia. Dei 28.710 malati complessivi, 14.363 sono poi ricoverati con sintomi e 12.090 sono quelli in isolamento domiciliare.