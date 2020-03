Un milione di euro per l’acquisto urgente di postazioni e macchinari per i reparti di terapia intensiva degli Ospedali della Romagna. Ad effettuare la donazione è l’azienda cesenate Technogym, leader mondiale nella produzione di attrezzi per lo sport e il tempo libero (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA: GRAFICI E MAPPE).

La nota dell'azienda di Cesena

Ad annunciarlo è Nerio Alessandri, presidente e ad dell’azienda: “In un momento di emergenza come questo è, più che mai, necessario sostenere il nostro sistema sanitario e l’incredibile lavoro che i nostri medici, infermieri ed operatori sanitari stanno svolgendo per arginare l’impatto del Covid-19” ha commentato. E ha aggiunto: “Stiamo vivendo un momento di grande incertezza dal punto di vista economico e sociale, è necessaria grande coesione ed impegno di tutti noi per gestire l’emergenza”.