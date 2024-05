Scontro frontale vicino a Padova, morta coppia di motociclisti

Le vittime sono due coniugi veneziani di 68 e 66 anni che viaggiavano in sella a una moto sulla via Romea all'altezza di Codevigo, in provincia di Padova

Due coniugi veneziani, di 68 e 66 anni anni che viaggiavano in sella a una moto sono morti in uno scontro frontale con un furgone sulla via Romea all'altezza di Codevigo, in provincia di Padova. L'impatto con il mezzo guidato da un cittadino tedesco è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sera, in un'ora di punta del traffico per il rientro dal mare. Per la coppia, residente a Spinea, che viaggiava da Chioggia in direzione di Venezia, non c'è stato nulla da fare.

Lo scontro con un famiglia tedesca che andava in vacanza

Dopo l'allerta degli altri automobilisti, sul posto è arrivata un'ambulanza del servizio Suem insieme ai vigili del Fuoco di Padova e a una pattuglia della Polizia Stradale. A bordo dell'auto coninvolta nello scontro c'era una famiglia tedesca con genitori e un figlio che stava andando in vacanza: solo la madre è rimasta leggermente ferita. Da una prima ricostruzione sembra

che sia stata la motocicletta a invadere l'opposta corsia di marcia.