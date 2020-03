I lavoratori del centro di distribuzione di Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, sono in sciopero fino a data da definire. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione immediato a partire dal turno notturno cominciato alle 20 del 16 marzo, denunciando la “mancata integrale applicazione da parte di Amazon” del protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’epidemia di coronavirus negli ambienti di lavoro (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). “È veramente impossibile far capire a questa multinazionale cosa voglia dire dignità e partecipazione dei lavoratori”, ha commentato Pino De Rosa di Ugl Terziario. (IL DECRETO "CURA ITALIA" - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO)

Ugl Terziario: “Cercato di evitare conflitto”

Il centro di distribuzione di Castel San Giovanni, 25mila metri quadrati di superficie, è aperto dal 2011 e impiega circa 1.100 lavoratori a tempo indeterminato disposti su tre turni giornalieri. A proclamarne l’agitazione - “fino al recepimento e al rispetto integrale delle disposizioni” - sono state le sigle Fisacat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs Uil e Ugl Terziario, in un comunicato unitario. “Abbiamo tentato tutto il possibile, con senso di responsabilità ed evitando in tutti i modi che si aprisse il conflitto in questo momento - ha spiegato ancora De Rosa di Ugl Terziario -. Per costoro il business viene prima anche della buona salute dei lavoratori”.

I sindacati: “Assembramenti, mancano precauzioni”

Due giorni prima della proclamazione dello sciopero, gli stessi sindacati avevano diffuso una nota congiunta in cui si dicevano preoccupati per i dipendenti del magazzino piacentino. In particolare, si citava il fatto che i lavoratori “condividono bagni, spogliatoi, mense”, mentre le attività proseguono “a pieni giri”. Le sigle spiegavano che nel polo “un numero notevole di lavoratori viene quotidianamente a contatto”, soprattutto alla timbratrice, durante le pause e in sala mensa, aggiungendo che “mascherine e soluzioni per l’igienizzazione delle mani non sono sempre disponibili” e che “gli strumenti di lavoro non vengono sanificati”.