Ruba deambulatore ad anziana mentre compra giornale: denunciata

Era entrata in edicola, alla vigilia di Natale, a comprare un quotidiano lasciando incustodito, per pochi attimi, il suo deambulatore in piazzale Azzarita, a Riccione. Attimi che erano bastati perché le venisse sottratto. Protagonista della vicenda una 68enne riccionese che, grazie all'intervento dei Carabinieri - subito allertati - è riuscita a rientrare in possesso dello strumento, così prezioso per le sue giornate. Analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando alcuni testimoni i militari sono riusciti a risalire e a denunciare il presunto autore, una 66enne lombarda in vacanza in Riviera e a recuperare il deambulatore per poi restituirlo alla legittima proprietaria.