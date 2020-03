"Forse non ci siamo capiti. Questa è una emergenza non una vacanza. Tutti a casa. I parchi da oggi sono chiusi". Così Antonio Decaro, sindaco di Bari, in un video postato su Facebook (AGGIORNAMENTI). Nelle immagini si vede il primo cittadino mentre attraversa il più grande giardino pubblico della città, Parco 2 Giugno, invitando ragazzi in bici, giovani sui prati sdraiati a prendere il sole a lasciare la struttura (LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO).

“E’ per il bene di tutti”

"Mi dispiace, è per il bene di tutti, - dice il sindaco - vi prometto che quando tutto sarà passato faremo qui una grande festa dello sport, ma adesso dovete uscire". Qualche giorno fa lo stesso Decaro, sempre su Facebook, aveva postato un video in cui, commuovendosi, camminava per le strade deserte del centro. Il sindaco di Bari ha così disposto la chiusura dei parchi cittadini. Provvedimenti simili sono stati presi da altri amministratori tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala.