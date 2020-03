“In questi giorni di emergenza ho pensato tanto a una persona che conosco e che lavora in pneumatologia. E a tutti quelli che, come lei, dedicano ogni energia per prendersi cura dei più deboli. Questo disegno vuole innanzitutto essere un ringraziamento sentito nei loro confronti”. Così, a Sky Tg24, il disegnatore Franco Rivolli racconta come è nato questo disegno divenuto molto popolare in Rete in poche ore (gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus - la mappa - lo speciale)

Originario del Lido di Venezia, Rivolli ha quaranta anni, metà dei quali trascorsi a lavorare come illustratore professionista e si dice onestamente sorpreso della condivisione del disegno online. “La prima immagine che mi è venuta in mente è proprio questa: l’Italia come un bambino di cui ci si deve prendere cura”, spiega. Di qui l'illustrazione, postata sui profili social dell’illustratore con la scritta “Dai Italia!”. Un incoraggiamento a cui Rivolli fa seguire un doveroso invito: “Seguiamo tutti le indicazioni della comunità scientifica: anche da quello passa il nostro personale contributo quotidiano alla prevenzione della diffusione del Coronavirus” (qui tutti i consigli del ministero).